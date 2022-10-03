أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 04:06
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تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة... 6 منتجات منع إدخالها الأراضي اللبنانية

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تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة... 6 منتجات منع إدخالها الأراضي اللبنانية
Lebanon News
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان حول نتيجة أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2022. 

وجاء فيه:

-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد:  2.705 

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد : 22
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-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة: 567

-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 888  

-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 1.228

-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1.551

-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 59

وتوزّعت على الشكل التالي: 6 مساحيق غسيل،  45 من الاجهزة واللوازم الكهربائية، 5 من البلاط السيراميك والأدوات صحية، 2 من أجهزة طاقة، منتجات ومنتج من فئة الورقية والقطنية والمنسوجات.

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح: 53 

-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6   

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل - نسبة الملح 39.1% - 7740 كرتونة – الصين – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 15.3% - 900 كرتونة – المانيا – مرفأ بيروت/شامبو للشعر – انتهاء تاريخ صلاحية المنتج – 2220 قطعة – هولندا – مرفأ طرابلس/شاش معقم – التركيب الكيميائي للألياف غير مطابق - 1800 كرتونة – الصين – مرفأ طرابلس/سائل جلي – تلوث جرثومي - 750 كرتونة – الأردن – معبر المصنع/مجففات شعر – دون حماية حرارية وحالة عدم فصل – 1452 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.
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