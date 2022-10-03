تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة... 6 منتجات منع إدخالها الأراضي اللبنانية

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صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان حول نتيجة أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر أيلول 2022.وجاء فيه:-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد: 2.705-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد : 22-البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة:567-البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية): 888-البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة: 1.228-البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1.551-البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 59وتوزّعت على الشكل التالي: 6 مساحيق غسيل، 45 من الاجهزة واللوازم الكهربائية، 5 من البلاط السيراميك والأدوات صحية، 2 من أجهزة طاقة، منتجات ومنتج من فئة الورقية والقطنية والمنسوجات.علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:-البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح: 53-البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 6وهي مفصّلة على الشكل التالي:مسحوق غسيل - نسبة الملح 39.1% - 7740 كرتونة – الصين – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل – نسبة الملح 15.3% - 900 كرتونة – المانيا – مرفأ بيروت/شامبو للشعر – انتهاء تاريخ صلاحية المنتج – 2220 قطعة – هولندا – مرفأ طرابلس/شاش معقم – التركيب الكيميائي للألياف غير مطابق - 1800 كرتونة – الصين – مرفأ طرابلس/سائل جلي – تلوث جرثومي - 750 كرتونة – الأردن – معبر المصنع/مجففات شعر – دون حماية حرارية وحالة عدم فصل – 1452 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.