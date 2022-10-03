بعد الجدل الذي أثاره رفع سعر الدولار إلى 15000 ليرة.. توضيح عبر الـLBCI للمدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية

توضيح عبر الـLBCI للمدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية

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LBCI News Lebanon

أثار قرار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وزارة رفع السعر المعتمد رسمياً للدولار من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة ابتداء من 1 تشرين الأول المقبل، قلق المواطنين حيث باتوا مثقلين بالأعباء المعيشية والاقتصادية الصعبة.



كيف سينعكس هذا القرار على المعاملات الرسمية والرسوم والقروض؟



في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أوضح المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح أن " اليوم أقروا 3 قوانين تم تهريبهم من الموازنة العامة واعتمدوا الدولار كعملة للجباية ألا وهي: رسوم المغادرة ورسوم المرافىء والموانىء والمطارات".