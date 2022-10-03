لقاء بين وفد من وزارة الزراعة ونقابة الدواجن: الإستجابة لمتطلبات التصدير إلى الإتحاد الأوروبي

لقاء بين وفد من وزارة الزراعة ونقابة الدواجن تضمن العمل على إقامة يوم وطني للدواجن والإستجابة لمتطلبات التصدير إلى الإتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى

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LBCI News Lebanon



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وتم التطرّق الى الإستجابة لمتطلبات التصدير إلى الإتحاد الأوروبي، لاسيما أعداد المستندات والإجراءات المطلوبة وإعتمادها ضمن ورقة موحّدة. ناقش وفد من وزارة الزراعة برئاسة المدير العام للوزارة لويس لحود يرافقه مدير الثروة الحيوانية إلياس إبراهيم ورئيس مصلحة الدواجن عبير سيروان خلال لقاء مع النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، واقع القطاع والتحديات التي يواجهها لاسيما على وقع إنخفاض الإنتاج من 100 مليون طير إلى حوالي 80 مليون طير وما يمكن أن يسببه ذلك من تهديد للقطاع والعاملين فيه والبالغ عددهم حوالي 20 ألف عائلة.وتم التطرّق الى الإستجابة لمتطلبات التصدير إلى الإتحاد الأوروبي، لاسيما أعداد المستندات والإجراءات المطلوبة وإعتمادها ضمن ورقة موحّدة.

كما جرى خلال اللقاء تقييم لاستيراد صدر الدجاج المجلد يما يضمن حماية المنتج المحلي، لا سيما أن هذا الإستيراد بلغ حوالي 4000 طن حتى تموز والمتوقّع أن يعادل نهاية العام حوالي 15 مليون طير.



وقد طرح على طاولة النقاش أيضًا، العمل على التحضير لإقامة يوم وطني للدواجن، بالأضافة الى التواصل مع الجمارك لإستيضاح موضوع الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على إستيراد الدواجن بعد رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة.

بطرس



واكّد بطرس أن وزارة الزراعة هي بيت القطاعات الزراعية وبشكل خاص قطاع الدواجن.



وأشار إلى أن النقابة تعوّل كثيراً على إحتضان الوزير الحاج حسن والمدير العام لويس لحود وفريق عمل الوزارة لحماية القطاع والحفاظ عليه في خدمة الأمن الغذائي للبنانيين.

لحود



من جهته، شدد لحود على إيلاء وزارة الزراعة لقطاع الدواجن إهتماماً خاصاً، مشيداً بالمستوى المتقدّم الذي وصل إليه في لبنان وبدوره الأساسي في الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين.



