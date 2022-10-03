ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات الملف الابرز داخليا.. ماذا في اجواء القصر الجمهوري واجتماعاته؟

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ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بات الملف الابرز داخليا مع تسارع الاحداث والاجتماعات التي يشهدها القصر الجمهوري للرد على المقترح الاميركي.مستشار رئيس الجمهورية , المكلف ملف الترسيم الياس بو صعب اكد ان لبنان لم يتخل عن اي جزء من حقوقه وقال في دردشة مع الصحافيين في مجلس النواب قبيل توجهه الى بعبدا , ، إننا مررنا بعدد من النقاط الخلافية واخذنا الوقت الكامل لحل هذه الخلافات كل على حدى. في الاطار نفسه كشف بو صعب ان لبنان لن يدفع اي تعويضات للعدو الإسرائيلي، ورداً على سؤال عما اذا كان لبنان سينتظر الموقف "الإسرائيلي" قبل الافصاح عن موقفه قال بو صعب ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول فلدينا تعديلات على الصيغة والشياطين تكمن في التفاصيل.ماذا في اجواء القصر الجمهوري واجتماعاته؟