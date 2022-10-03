عبدالله: تم وضع لائحة لادوية السرطان التي نعاني نقصا منها للتوجه بها الى الدول الصديقة

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أكد رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية بلال عبد الله، انه يتم تحضير ورشة عمل مخصصة حصرا لادوية السرطان وادوية الامراض المستعصية، مشيرًا الى ان لبنان يريد طلب المساعدة من العالم الصديق شرقا او غربا لأنه بامس الحاجة الى هذه الادوية.وقال: "نحن حضرنا بالتنسيق مع وزارة الصحة لائحة مختصرة بهذه الادوية، وهي جميعها مدعومة ونعاني نقصا منها".وكشف بعد جلسة لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، أنه تم وضع لائحة مختصرة ومعتمدة من وزارة الصحة ومن مستشفيات لبنان ومن اللجان الطبية للتوجه بها الى الدول الصديقة والكبرى والمنتجة للادوية، قائلًا: "سندعو سفراء نحو 40 دولة بين مانحة ومقرضة ومنتجة وسندعو كل المؤسسات الطبية التي تعنى بملف الدواء".وتم خلال الجلسة مناقشة اقتراح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الاجتماعي.وقال عبدالله في السياق: "استمعنا الى الجامعات الاساسية التي تخرج هذه المهنة، واتفقنا ان نستكمل النقاش مع توافق كل اعضاء اللجنة الى ضرورة وأهمية اقرار هذا الاقتراح لما له من انعكاس على حسن سير عمل كل الملف الاجتماعي".واعتبر أن الشركات التي تلتزم هذه الملفات او الادارات او الجهات التي تلزم هذه الامور احيانا تكون لغير الاختصاصيين، لذلك تأتي النتائج بعكس ما هو مطلوب. وكشف أنه تم انشاء لجنة فرعية لدرس هذا الاقتراح.