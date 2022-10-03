هيئة ادراة السير: توقف معاملات تسجيل السيارات للاسبوع الثالث والثلثاء والاربعاء لمعاملات السوق

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LBCI News Lebanon

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، في بيان، "توقف معاملات تسجيل السيارات كافة للأسبوع الثالث على التوالي بسبب نفاد رخص السير".



كما اعلنت "اقفال دائرة التسجيل كليا لهذا الاسبوع في الدكوانة كما تتوقف اعمال التسجيل في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات في المناطق، على ان تفتح الهيئة ابوابها نهاري الثلثاء والاربعاء من هذا الاسبوع لمعاملات السوق كافة. ويستمر توقف العمل بالكشف الميكانيكي على الآليات لهذا الاسبوع، وتجرى امتحانات السوق نهار الاريعاء من هذا الاسبوع، على ان يتم اصدار بيان حول طبيعة العمل للاسابيع المقبلة في حينه.