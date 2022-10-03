أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 08:12
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ما صحّة ما يتمّ تداوله عن سحب بيان وزير المالية بخصوص سعر الصرف الرسمي؟

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ما صحّة ما يتمّ تداوله عن سحب بيان وزير المالية بخصوص سعر الصرف الرسمي؟
Lebanon News
يتم التداول بخبر مفاده ان"بيان وزير المالية بخصوص سعر الصرف الرسمي تم سحبه من التداول. وتبقى الامور كما هي عليه ولن يصدر اي سعر صرف رسمي الا من خلال خطة اصلاحية وبقرار حكومي".

فيما أفادت معلومات خاصّة بالـLBCI بأن هذا الخبر عار من الصحّة.
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