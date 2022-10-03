لجنة التربية: الحلبي حصل في جولاته الخارجية على 30 مليون دولار ستوزع لصناديق "الرسمية"

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عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي،ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي، والنواب: اسامة سعد، علي خريس، علي فياض، بلال حشيمي، اشرف بيضون، وطه ناجي.وعرض وزير التربية لنتائج جولاته الخارجية ومن ضمنها "الحصول على 30 مليون دولار ستوزع على صناديق المدارس الرسمية، والسعي مع الجهات الدولية الى الحصول على المزيد من الاموال لضمان حسن سير السنة الدراسية الحالية".وبطلب من نواب اللجنة، سيعقد رئيس اللجنة والنواب لقاءات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير المال "للافراج عن المستحقات المالية للاساتذة في القطاع الرسمي كبدل النقل والمساعدات الاجتماعية وغيرها".وتوافق نواب اللجنة، رئيسا واعضاء، على عقد جلسة للجنة التربية تضم ممثلين للمدارس الخاصة "للبحث في استيفاء الاقساط المدرسية بالدولار، والعمل، وبالتنسيق مع وزير التربية، على اعداد مجموعة من اقتراحات القوانين التي تعنى بالقطاع التربوي".