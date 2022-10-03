ميقاتي من بعبدا :الأمور على الطريق الصحيح بشأن ترسيم الحدود البحرية وموقف الجميع في لبنان موحد من أجل مصلحة البلد

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أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن الأمور متجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد.ولفت ميقاتي، بعد اجتماع ثلاثي في بعبدا جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه كان له لي ولبري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، مؤكدا أنه سيكون لنا رد سيرسل إلى الوسيط الأميركي آموس هوكستين ضمن هذا السياق كاملا.وأكد رئيس حكومة تصريف الاعمال أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، مشددا على أن موقفهم موحد لمصلحة لبنان.