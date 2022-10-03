شقير من دار الفتوى : أكدنا دعمنا ووقوفنا إلى جانب المفتي في مسعاه الوطني

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أوضح رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمدد شقير، بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أن الزيارة تأتي استكمالاً للنداء الوطني الذي أطلقوه خلال اللقاء الحاشد في مجمع الـSeaside دعماً لمبادرة المفتي دريان بجمع النواب المسلمين السنة التي تصبّ في حماية الدولة اللبنانية بكل ركائزها الدستورية والمؤسساتية والوطنية.واعتبر شقير أن كلمة المفتي كلمة جامعة وطنية بامتياز، وتعبّر بشكل صادق وقوي عن مدى حرص دار الفتوى على استقرار وسلامة لبنان والحفاظ عليه حرّاً سيّداً مستقلاً، وحرصها الشديد أيضاً على العيش المشترك والتضامن والتعاضد الوطني وترسيخ بيئة حاضنة لجميع أبنائه، مستندة بشكل أساسي على وثيقة الوفاق الوطني التي تم إقرارها في اتفاق الطائف.وقال:"كانت الزيارة أيضاً مناسبةً لتأكيد دعمنا لسماحته ووقوفنا إلى جانبه في مسعاه الوطني في ظل الظروف الدقيقة والحرجة التي يمرّ فيها لبنان، والتي تتطلب رجالات وطنية لا يهمها سوى المصلحة الوطنية العليا ومصلحة اللبنانيين".وحضر اللقاء وفد من الفاعليات البيروتية برئاسة شقير وبحضور القاضي الشيخ خلدون عريمط.