دعوة للاضراب والاعتصام رفضا لقرار فصل نسرين شاهين من التعليم الرسمي

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LBCI News Lebanon

دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الى الإضراب والاعتصام يوم غد، رفضا لقرار وزير التربية بفصل رئيسة اللجنة نسرين شاهين من التعليم الرسمي.