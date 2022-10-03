أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 13:47
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دعوة للاضراب والاعتصام رفضا لقرار فصل نسرين شاهين من التعليم الرسمي

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Lebanon News
دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الى الإضراب والاعتصام يوم غد، رفضا لقرار وزير التربية بفصل رئيسة اللجنة نسرين شاهين من التعليم الرسمي.
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