أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 13:47
03/10/2022 13:47:00
دعوة للاضراب والاعتصام رفضا لقرار فصل نسرين شاهين من التعليم الرسمي
دعوة للاضراب والاعتصام رفضا لقرار فصل نسرين شاهين من التعليم الرسمي
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LBCI News Lebanon
دعت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الى الإضراب والاعتصام يوم غد، رفضا لقرار وزير التربية بفصل رئيسة اللجنة نسرين شاهين من التعليم الرسمي.
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