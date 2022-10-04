منظمة الصحة العالمية - لبنان حذرت من إلتهاب الكبد الفيروسي الألفي

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LBCI News Lebanon

غردت منظمة الصحة العالمية - لبنان عبر حسابها على تويتر: "هل كنت تعلم أن حالات إلتهاب الكبد الفيروسي الألفي في لبنان يزداد عددها في بداية فصلي الصيف والشتاء؟ يجب مراجعة الطبيب أو أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية فورًا في حال ظهور أي أعراض".