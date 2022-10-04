أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 05:44
04/10/2022 05:44:26
وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة
وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة
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LBCI News Lebanon
حددت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من غد الأربعاء 5/10/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء 11/10/٢٠٢٢ ضمنًا. ولا يشمل السعر المذكور الضريبة على القيمة المضافة.
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