وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة

حددت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من غد الأربعاء 5/10/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء 11/10/٢٠٢٢ ضمنًا. ولا يشمل السعر المذكور الضريبة على القيمة المضافة.