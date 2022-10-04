أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 05:44
Back

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة

وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الترابة,وزارة الصناعة,وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة
episodes
وزارة الصناعة: طن الترابة بـ3.040.000 ليرة
Lebanon News
حددت وزارة الصناعة سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بثلاثة ملايين وأربعين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر إعتبارًا من غد الأربعاء 5/10/٢٠٢٢ ولغاية الثلاثاء 11/10/٢٠٢٢ ضمنًا. ولا يشمل السعر المذكور الضريبة على القيمة المضافة.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً