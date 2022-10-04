أخبار لبنان
04 تشرين الأول 2022 - 10:01
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وزير الاتصالات استقبل وفدا من السائقين العموميين

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وزير الاتصالات استقبل وفدا من السائقين العموميين
Lebanon News
استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من السائقين العموميين اعتصموا أمام مبنى الوزارة مطالبين بإلغاء التطبيقين "بولت" و"indrive" اللذين تعمل عليهما الدراجات والسيارات الخاصة كبديل من سيارات الأجرة. 

واستمع الوزير القرم الى مطالب الوفد، مؤكدا أمامهم "أن ليس بامكان الوزارة وقف هذه التطبيقات الا باشارة قضائية، وطالما انها لم تصدر حتى الساعة فان الوزارة غير مخولة فعل شيء بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور أمر قضائي". 
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ولفت الوزير القرم الى أن هذا الأمر كرّره أكثر من مرة لرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس.
 
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