في الذكرى الشهرية لانفجار الرابع من آب... وقفتان لأهالي الضحايا

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في الذكرى الشهرية لانفجار الرابع من آب، تحركان في محيط مرفأ بيروت.فقد نظمت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب، حيث أضاء الاهالي الشموع وأدوا الصلاة لراحة نفس الضحايا والشهداء، وتوجهوا في بيانهم إلى أهالي الموقوفين مؤكدين أن قضيتهم واحدة: حقيقة، عدالة ومحاسبة.بدورها، نظمت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت تحركها أمام بوابة المرفأ رقم 3 المعروفة ببوابة الشهداء بعنوان كفى تسييس و تمييع و ممطالة لقضية المرفأ.في غضون ذلك، جدد اهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت مطالبتِهم بضرورةِ تعيينِ قاضٍ رديف للنظرِ في مَلفاتِ أبنائِهم.وخلال اطلاقِهم الحملةَ الوطنية لتحرير "معتقلي المرفأ"، سأل الاهالي هل ظُلْمُ أبنائِنا هو الطريقُ الى العدالة؟