أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 04:14
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حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين في عرسال (صور)

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حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين في عرسال (صور)
Lebanon News
شب حريق في مخيم الوفاء العوماني للنازحين السوريين في بلدة عرسال والتهمت النيران حوالي 93 خيمة مع محتوياتها من دون تسجيل اصابات في الارواح. 
على الفور حضرت قوة من الدفاع المدني واستطاعت السيطرة على النيران. 
 
 
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