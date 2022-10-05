أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 04:35
Back

اعتصام لجمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان (فيديو)

تحرك أمام مصرف لبنان رفضا للسياسات المالية المتبعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصرف لبنان, جمعية صرخة المودعين,اعتصام,تحرك أمام مصرف لبنان رفضا للسياسات المالية المتبعة
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
تنفذ جمعية صرخة المودعين اعتصاما أمام مصرف لبنان رفضا للسياسات المالية المتبعة.

وقد قام المعتصمون بإشعال الإطارات أمام البوابة رقم 3 للمصرف.
 

الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً