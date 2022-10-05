أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 04:35
05/10/2022 04:35:00
اعتصام لجمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان (فيديو)
تحرك أمام مصرف لبنان رفضا للسياسات المالية المتبعة
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LBCI News Lebanon
تنفذ جمعية صرخة المودعين اعتصاما أمام مصرف لبنان رفضا للسياسات المالية المتبعة.
وقد قام المعتصمون بإشعال الإطارات أمام البوابة رقم 3 للمصرف.
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