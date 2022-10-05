دراجات نارية هبة من الهند الى فوج حرس بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي أوصاف سعيد سكرتير ونائب وزير في وزارة الخارجية الهندية، سفير الهند في لبنان سهيل أجاز خان ، براديب راجبوروهيت سكرتير مشترك المدير العام في وزارة الشؤون الخارجية في الهند، حيث تم خلال اللقاء البحث في تعزيز سبل التعاون بين مدينة بيروت والمدن الهندية في العديد من المجالات، ومنها الطاقة البديلة ومعامل فرز النفايات، وكانت مناسبة شكر فيها المحافظ عبود دولة الهند لتقديمها هبة الى فوج حرس بيروت عبارة عن خمسة دراجات نارية من أجل تعزيز الدوريات في المدينة ومساعدة رجال الفوج في تأدية مهامهم بسرعة وديناميكية.بدوره، شكر سفير الهند المحافظ عبود، وأثنى على دوره في توطيد العلاقات بين لبنان والهند وجهوده الدائمة في خدمة بيروت وأهلها.