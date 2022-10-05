سلسلة لقاءات ديبلوماسية ونيابية في السراي الحكومي

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شهد السراي الحكومي اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية ونيابية، حيث إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي على رأس وفد، في حضور القائم بأعمال الاتحاد الأوروبي مارتن لاسن سكيلفي.وتم خلال اللقاء البحث في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، حيث ابلغ المسؤول الاوروبي لبنان بزيادة المساعدات المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبنان اضافة الى المساعدات المقررة للنازحين السوريين.وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.والتقى الرئيس ميقاتي سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي الذي قال بعد اللقاء: "زرت الرئيس ميقاتي اليوم لمتابعة لقائه الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيويورك في خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت مناسبة بحثنا فيها العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا، ونحن في صدد استكشاف افق جديدة للتعاون المشترك".وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب جهاد الصمد الذي قال: "التقيت الرئيس ميقاتي وبحثنا في موضوع تأليف الحكومة، وتمنينا الإسراع بذلك، كما تمنينا عدم حدوث فراغ رئاسي وفي حال حدوثه فيجب أن يكون هناك حكومة مكتملة الشرعية الدستورية والميثاقية".وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أكرم شهيب وهادي ابو الحسن.واثر اللقاء، أعلن النائب أبو الحسن أنه "تم البحث في مسألة توفير الكهرباء الى محطة نبع الرعيان في نبع الصفا ومحطات الضخ كافة في الجبل وهذا الأمر سيساعد على توفير المياه لمعظم قرى وبلدات قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى. كما تم البحث في موضوع إستكمال معمل فرز النفايات في العمروسية وملف إنتاج الكهرباء من مطمر الناعمة وقد أجرى رئيس الحكومة إتصالات عدة لتسهيل تنفيذ هذه الأمور".وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.