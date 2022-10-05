أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 07:16
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قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين جوًا وبحرًا

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قرار لوزير المالية بتمديد مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين جوًا وبحرًا
Lebanon News
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارًا مدد بموجبه لغاية 17/10/2022 ضمنًا مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022.
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