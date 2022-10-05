عون يلتقي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار: تجاهل طلب لبنان بتسهيل عودة النازحين السوريين يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى

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طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع Oliver Varhelyi خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، دعم الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم وفق الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية، مشددًا على ان استمرار المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا في تجاهل طلب لبنان يزرع الشكوك في مواقف الدول الكبرى حيال هذا الملف الحساس لاسيما وان ثمة ضغطا تمارسه بعض الدول لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم وفي مقدمها لبنان.واكد عون ان الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من توفير عودة آمنة وطوعية للنازحين لاسيما وان السلطات السورية أعلنت في اكثر من مناسبة انها جاهزة لاستقبال النازحين العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا الى ان الغالبية الكبرى لهؤلاء النازحين هم من قرى وبلدات سورية لم تتعرض للتدمير.وجدد عون التحذير من مغبة اهمال المجتمع الدولي عموما، والاتحاد الأوروبي خصوصا، للمساعدة في تسهيل عودة النازحين، لافتًا الى ان لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عليه في رعاية شؤون النازحين الصحية والاجتماعية والتربوية والإنمائية.بدوره شدد المسؤول الاوروبي على ان لبنان عليه ان ينجز الاصلاحات الضرورية كي يتمكن من تجاوز الوضع القائم.واكد ان من وجهة نظر الاتحاد الاوروبي، اول الاصلاحات المطلوبة تتمثل في اعتماد الاصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، قائلًا: "نحن على ثقة بأن هذا البرنامج يمكن ان يحدث تغييراً في لبنان سيكون لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد اللبناني.وأضاف: "كي نثبت التزامنا تجاه لبنان نؤكد استعدادنا زيادة مساعداتنا له ما إن يتم ابرام هذا الاتفاق. ولكن الآن هو وقت العمل. العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه".وأكد ان اوروبا ممتنّة للجهد الكبير الذي بذله لبنان عبر استضافته للاجئين وإن لبنان يستضيف اللاجئين السوريين بشكل يتخطى قدراته والوسائل المتاحة له.وقال في السياق: "هذا هو السبب الذي يدفعنا الى مساعدته في جهوده، وسنخصص هذه السنة فقط 154 مليون يورو لمساعدته على التكيف مع هذا الواقع وسنواصل تقديم مساعداتنا في السنوات المقبلة طالما ان هذه الازمة قائمة".واضاف: "لدينا قواعد واضحة علينا ان نتبعها وهذه القواعد ايضاً واضحة بالنسبة الى العودة. فهذه العودة يجب ان تكون طوعية، وكريمة وآمنة. وشريكنا الاساس في هذا الامر هو مفوضية شؤون اللاجئين. وأنا أعتقد ان دور ومهمة مفوضية اللاجئين اساسيان في هذا الاطار وسنستمر بالاعتماد على هذه المفوضية، كما ايضاً في ما يتعلق بشروط العودة. "