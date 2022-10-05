شقير بحث وسفير إسبانيا في تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

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بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وسفير إسبانيا خيسوس سانتوس إغوادو، في حضور رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الإسباني طلال زهر، في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.وأكد شقير قوة علاقات الصداقة بين البلدين، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين، مثنيًا في الوقت نفسه على إهتمام إسبانيا في تفعيل عمل إتحاد غرف البحر المتوسط (أسكامي) الذي يشكل لبنان عضوًا أساسيًا وفاعلًا فيه.من جهته، نوه السفير إغوادو بالعلاقات التي تربط إسبانيا بلبنان، مؤكدًا إهتمام بلاده بتنمية التعاون الإقتصادي الثنائي من بوابة القطاع الخاص في البلدين.واتفق الجانبان على عقد لقاء يجمع السفير إغوادو والهيئات الإقتصادية للبحث في الخطوات المطلوبة لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.