أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 09:27
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خطة القمح موضوع بحث بين وزير الزراعة وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان

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خطة القمح موضوع بحث بين وزير الزراعة وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان
Lebanon News
بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن مع مدير وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الواردات، بموضوع خطة القمح، في حضور لجنة تطوير زراعة القمح في الوزارة ووفد من منظمة WFP، بعد توقيع اتفاقية تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي لاجراء مسح للاراضي المزروعة بالقمح وبعض المحاصيل الحقلية الاساسية عن طريق استعمال الصور الجوية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وبالتعاون مع الجيش اللبناني.
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وتم عرض الخرائط التي تحدد مكان زراعة القمح على كافة الأراضي خلال العام 2021 والتي ستساعد لتكون قاعدة أساس في تطوير نظام مستدام يستعمل لاحقا في توفير بيانات شاملة عن المحاصيل عبر تحديد المساحات المزروعة وتقدير الانتاج عبر استعمال نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية.
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