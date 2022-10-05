أخبار لبنان
05 تشرين الأول 2022 - 10:32
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وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات على طاولة السراي الحكومي

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وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات على طاولة السراي الحكومي
Lebanon News
رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للمالية جورج معراوي، والمدير عام الجمارك ريمون خوري على رأس وفد من الجمارك. 
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وتم خلال اللقاء عرض وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات الجمركية للتجار والصناعيين ومعالجة الثغرات التي طرأت اخيرا. 

وسيصار الى متابعة البحث في اجتماعات اخرى لايجاد الحلول المناسبة للمواضيع التي تم التطرق اليها. 
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