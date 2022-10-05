وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات على طاولة السراي الحكومي

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رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، المدير العام للمالية جورج معراوي، والمدير عام الجمارك ريمون خوري على رأس وفد من الجمارك.وتم خلال اللقاء عرض وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات الجمركية للتجار والصناعيين ومعالجة الثغرات التي طرأت اخيرا.وسيصار الى متابعة البحث في اجتماعات اخرى لايجاد الحلول المناسبة للمواضيع التي تم التطرق اليها.