95 حصة اغاثية من مركز الملك سلمان الى متضرري مخيم الوفاء العماني

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قام مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية بالتعاون مع "جمعية غراس" ، بتوزيع حصص اغاثية لـ٩٥ خيمة التهمتها النيران صباح امس في مخيم الوفاء العماني في وادي الحصن شرقي بلدة عرسال في البقاع الشمالي.والحصة هي عبارة عن وحدة متكاملة وزعت على المتضررين، وهي خيم وادوات مطبخية ومنزلية وحرامات ومواد تموينية.واكد مسؤول التوزيعات في جمعية "غراس" ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في لبنان كمال الكردي" موقف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اللبناني والنازحين السوريين ووقوفه الى جانبهم في أيام المحن"، مشيرا الى انه "بعد ساعات من نشوب الحريق، تحرك مركز المللك سلمان وبدأ بتوزيع المساعدات".وشكر للمملكة العربية السعودية" مواقفها الإنسانية بوجه الكوارث والمحن الى جانب الإنسان".