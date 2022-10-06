أخبار لبنان 06 تشرين الأول 2022 - 07:21 06/10/2022 07:21:14 لحود: خلال سنة ونصف بلغ عدد الملفات التي أقفلت في مؤسسة الاسكان 19 الف

لحود: خلال سنة ونصف بلغ عدد الملفات التي أقفلت في مؤسسة الاسكان 19 الف

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LBCI News Lebanon

اعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود من قصر بعبدا ان خلال سنة ونصف السنة بلغ عدد الملفات التي أقفلت في المؤسسة العامة للاسكان 19 الف ملف انجز منها 7 الاف حتى الان. الإعلان

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