كاسبار بعد لقائه وزير العدل: أصبحنا على مسافة وسطية في حلحلة موضوع إعتكاف القضاة

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بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار شؤوناً نقابية وموضوع إعتكاف القضاة.بعد اللقاء، قال كاسبار: "بحثنا في موضوع اعتكاف القضاة، وأين أصبحت التحركات المتصلة بهذه المسألة تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة، إذ لا تزال هناك بعض التعقيدات البسيطة في أماكن معينة، على أمل التوصل الى حلحلة من خلال الإتصالات التي يجريها معالي الوزير، إضافة الى الإتصالات التي أجريها من جهتي، ويمكن القول ان المسافة باتت قريبة والهوة تضيق بين مطالب القضاة والمسؤولين، كما أن الوضع لم يعد يحتمل لأن القضاة لا يستفيدون من هذا الاعتكاف، وكذلك المتقاضين المتضررين الى أقسى الحدود والمحامين الذين توقفت أعمالهم أيضاً، وبالتالي لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه".أضاف: "وعندما تحدثتُ قبل فترة عن إجراءات تصعيدية قد تقوم بها نقابة المحامين في هذا السياق، كنت أريد إيصال صرخة القضاة لفخامة الرئيس وقد أوصلتها، وكنت أعتزم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للقول له بإن قضاة لبنان يعانون من وضع معيشي سيء كما باقي المواطنين، وذلك تمهيداً للضغط على المسؤولين من أجل حل قضيتهم، وهي بالتالي ليست شكوى بحد ذاتها ضد القضاة، علماً بأنني لا زلت مصراً على أن الإعتكاف لا يفيد بشيء لا بل هو مضر".ورداً على سؤال حول إمكان التوصل الى حلول وسطية في موضوع الإعتكاف، أجاب كاسبار: "نحن نعمل بشكل مستدام في موضوع استقلالية السلطة القضائية، لكن الأمر الطارىء راهناً الذي يضر بمصالح الناس هو موضوع الإعتكاف الذي لا يجوز أن يستمر خصوصاً في القضايا الجزائية، والعجلة والتنفيذ، ما يعني يتسبب بأضرار كبيرة تحتم إيجاد حلول ولو جزئية أقله في مثل هذه المسائل، على أن تُحل الأمور الأخرى مع الوقت، لأنه عندما يستأنف القضاة عملهم ويحركون الملفات يتحرك البلد كله".