بو حبيب بحث مع زكي في الاستحقاق الرئاسي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي الذي أعلن بعد اللقاء انه عرض للوزير بو حبيب "ما يقوم به في لبنان من لقاءات مع كبار السياسيين اللبنانيين بشأن موضوع الاستحقاق الرئاسي الذي اقترب موعده ".وقال : "ولاننا نواكب لبنان دائما في كل استحقاقاته نجد انه من واجبنا في الجامعة العربية ان نتواصل مع الاخوة في لبنان وتحديدا القيادات السياسية كي نساعد في ان يصل الجميع الى مخرج جيد يفيد البلد في هذا الموضوع".وأضاف: " كما قلت في تصريحات سابقة نحن مهتمون جدا بأن يتم التوصل الى تفاهم وتوافق حول موضوع الاستحقاق الرئاسي ومن يصل الى سدة الرئاسة في لبنان في الأجال الدستورية وقبل انتهاء المهلة المحددة. طبعا هذا لن يكون امرا سهلا نتيجة التباينات في المواقف، وهو أمر متوقع ومعروف ولكن كل شيء يحل بالتواصل والحوار ،وان شاء الله بالمزيد من الجهد وتكثيف التواصل يمكن الوصول الى ما يرضي الشعب اللبناني وكذلك الدولة اللبنانية ، و يتم التوصل الى توافق عام على كيفية المضي قدما في هذا الموضوع".وتابع زكي :" استمعت الى خبرة الوزير بو حبيب في هذا الأمر وتقييمه، وهو شكر جامعة الدول العربية لاهتمامها المستمر بلبنان، ونحن قلنا ان هذا واجب الجامعة ، والامين العام للجامعة يتابع الشؤون اللبنانية عن كثب وان شاء الله يكون هذا الاقتراب من الجامعة مفيدا للوضع" .