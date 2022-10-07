الجامعة العربية: زكي التقى القيادات اللبنانية وأكد أن لبنان لا يتحمل الفراغ الرئاسي

الإعلان

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، أنه "انطلاقا من حرص الجامعة العربية على مواكبة لبنان في كافة المحطات الهامة، واستشعارا منها للتداعيات الخطيرة التي ستترتب على دخول البلاد في فراغ رئاسي في حالة عدم انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية في ٣١ الشهر الحالي، توجه السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، بتكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية الى لبنان، بهدف استشراف آراء القيادات السياسية حول الاستحقاق الرئاسي المقبل، والنظر في سبل معالجة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد".وأشار البيان الى أن "الموفد الشخصي للأمين العام استهل زيارته بعقد عدة لقاءات مع زعماء الكتل النيابية من الوان الطيف السياسي كافة، شملت الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب - رئيس حركة أمل، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ووليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وسامي الجميل رئيس حزب الكتائب، بالاضافة الى عدد من النواب التغييرين والمستقلين. كما التقى زكي بالرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب".ولفت البيان الى أن زكي استمع خلال هذه اللقاءات إلى مختلف وجهات النظر حيال الاستحقاق الرئاسي المقبل وتداعيات الدخول في شغور رئاسي، خصوصا مع ضيق الوقت المتاح لاستكمال هذا الاستحقاق في موعده.وبحسب البيان، فقد صرح السفير حسام زكي عقب الزيارة انه استشعر تباينا كبيرا في وجهات النظر بين الزعماء السياسيين، فضلا عن ضعف قنوات التواصل فيما بينهم، الأمر الذي قد يدخل البلاد في وضع شديد الصعوبة، خاصة في ضوء حالة الانشغال الدولي بالأزمة الأوكرانية.وأكد الامين العام المساعد ان لبنان لا يتحمل حالة "الاعتياد على الازمة" او القبول بالفراغ الرئاسي في ضوء الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها، والتي انعكست على الحالة المعيشية للمواطنين وعلى الوضع الاجتماعي في البلاد على نحو يمثل مصدر قلق وانزعاج لمحبي لبنان كافة وداعميه. وناشد زكي خلال المقابلات التي اجراها، القيادات السياسة كافة تقديم المصلحة الوطنية والجلوس سويا وفتح قنوات التشاور من أجل التوافق على هذا الاستحقاق الدستوري الهام، لافتاً الى أن ترف الوقت غير متوفر، والتعويل على الحلول الخارجية وحدها لن يسهم حل الأزمة في ضوء التوتر الشديد على الساحة الدولية وتفاقم حدة الازمات العالمية.وجدد زكي استعداد الجامعة العربية القيام بأي دور يطلب منها لمساعدة لبنان في تجاوز الازمة السياسية، خصوصا وأن الاطراف كافة التي التقاها رحبت بمواكبة الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة المهمة.