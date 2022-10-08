البخاري في ضيافة كرامي في طرابلس...

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إستضاف رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي في جامعة المدينة في طرابلس سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد البخاري في حضور حشد من السياسيين والنقابيين والأطباء والمحامين والأكاديميين والإعلاميين، حيث جال البخاري في أنحاء الجامعة واطلع على المباني والمشاريع فيها.وفي كلمة له، أشار كرامي إلى أن طرابلس مدينة تحمل عاطفة خاصة ومميزة وإستثنائية للمملكة الشقيقة، وأن أهل طرابلس تجمعهم روابط تاريخية منذ عقود طويلة بالمملكة والقيادة السعودية وبالشعب السعودي.وقال: "إن عنوان الإنهيار الحاصل في لبنان يختصر بامتناع وحذر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المانحة من التعامل مع منظومة الفساد التي أوصلت بلادنا إلى هذا الدرك الأسفل، وأنا هنا لا أريد أن أبرأ اللبنانيين من إرتكاباتهم غير المسبوقة في تاريخ الدول، ولكنه للأسف الشديد نهج تمكن من السلطة ومن مقدرات البلاد يقابله نهج آخر، نحن على رؤوس الأشهاد من هذا النهج الآخر، نحو الذين بنينا المؤسسات وأسسنا لدولة القانون، نحن أي عبد الحميد ورشيد وعمر كرامي ورفاقهم من كل الطوائف والأطياف، من أرسى قواعد النزاهة وحافظ على المال العام وكافح الفساد والمفسدين وحقق للبنان وضعًا إقتصاديًا مستقرًا وبحبوحة يشهد لها الجميع قبل أن ينقلب الزمن والمفاهيم والسياسات وقبل أن يسود نهج النهب والهدر وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة الدولة".ولفت إلى أننا "نتطلع إلى دعم ومساعدة المملكة العربية السعودية في استعادة نهج الإستقامة في لبنان".ورأى أن "الخيار العربي في لبنان هو الخيار الوحيد لأنه ببساطة هو الخيار الذي يعني نهوض وخلاص لبنان، وهو الذي ينسجم أصلًا مع الوقائع والحتميات التاريخية والجغرافية والإستراتيجية والأخوية التي تجعل من لبنان جزءًا لا يتجزأ من محيطه العربي ومن قضاياه العربية ومن همومه العربية".من جهته، لفت السفير البخاري إلى أن "ما يربطنا بكم وبطرابلس الفيحاء عاصمة الشمال تاريخي و"القلب عالشمال".وقال: "هناك علاقات عميقة تربطنا، وليس فقط بين لبنان والسعودية كدولتين، بل بين الشعبين اللبناني والسعودي من حيث القرابة والنسب والمصاهرة، هذا ليس وليدة اللحظة بل سنوات من العلاقات الأخوية".