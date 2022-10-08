السفير السعودي زار دارة النائب أحمد الخير

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زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، اليوم، دارة النائب أحمد الخير، وكان في استقباله حشد من أبناء المنية والجوار.والقى النائب الخير كلمة قال فيها: "لا بد لنا من أن نشكر ولي العهد محمد بن سلمان على وضع الشمال ضمن خارطة صندوق الدعم السعودي الفرنسي للبنان".وأضاف الخير: "المملكة دائما كانت الى جانب لبنان، ووقفت معه في جميع المحطات، ونحن كلبنانيين نرى أن مصلحتنا تتواءم دائما مع مصلحة السعودية، وعلاقتنا مع المملكة هي وسام شرف على صدورنا ونفتخر بها، وكلما تمسكنا بتلك العلاقة مع المملكة كلما توجه لبنان نحو الازدهار والنمو المرجو".من جهته، شكر السفير بخاري للحاضرين حسن استقبالهم، ثم توجه للقاء داخل دارة النائب الخير، ومن بعدها توجه الخير برفقة بخاري الى طرابلس، حيث أقيم غداء في منتجع "الميرامار".