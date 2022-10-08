أخبار لبنان
08 تشرين الأول 2022 - 16:14
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العثور على مركب غارق قبالة شاطئ الميناء

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العثور على مركب غارق قبالة شاطئ الميناء
Lebanon News
عثر على مركب غارق قبالة شاطئ الميناء في طرابلس.

وبحسب ما أفادت المصادر الأمنية، فمن المرجح أن يكون المركب قد تعرض للغرق خارج المياه الإقليمة اللبنانية ودفع به الموج نحو شاطئ الميناء وهو لا يحتوي على شيء بداخله.
 
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