بخاري يزور الفرزلي... وهذا ما جرى عرضه

بخاري يزور الفرزلي

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LBCI News Lebanon

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق إيلي الفرزلي في دارته ببيروت.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب اللقاء، قال الفرزلي رداً على سؤال عن دور سعودي برئاسة الجمهورية: "ان الجانب السعودي يرى ويؤكد كما فهمت من السفير السعودي ان للبنانيين وللنواب الدور الاساس والمركزي في صناعة الفكرة التي تنتج رئيس وفاقي له دور بتوفيق اللبنانيين بعضهم ببعض واخذ لبنان الى شاطىء الأمان حيث يجب ان يكون وحيث خلق ان يكون".



وأشار الفرزلي الى أن الحديث عن ضغط سعودي يسيء لفكرة الدور، قائلا: "نحن نتطلع لادوار تقوم على القناعة المشتركة والتفكير بصوت عال بما يؤدي لدور لبناني مميز في المنطقة".



وأهدى الفرزلي للسفير البخاري مذكراته "أجمل التاريخ كان غداً".