إرجاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب

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أرجأ رئيس مجلس النّواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهوريّة يوم الخميس المقبل 20 تشرين الأول، وذلك لعدم اكتمال نصاب الجلسة بعد حضور 71 نائبًا فقط إلى داخل القاعة العامة.وكان قد تغيّب عن الجلسة نواب تكتل لبنان القوي في ذكرى 13 تشرين.وقال النائب جبران باسيل للـLBCI "هذه اللحظة فيها دم وألم وعنفوان وهي أهمّ من أي شيء آخر ويجب أن نحترم شهداء بعضنا واحترام الذكرى لأن في هذا التاريخ هناك من استشهد من أجل الشرعية ومن أجل الوطن وهناك من خان في هذا التاريخ ولقد استهتروا بالذكرى وهذه حقيقة وستبقى".وحضرت كتلة الوفاء للمقاومة الى مجلس النواب لكنها لم تدخل بكامل اعضائها الى قاعة المجلس.وقال النائب حسن فضل الله قبيل الجلسة" القضية الاساس هي انتخاب رئيس جديد والقوات اللبنانية وبعض الكتل النيابية طرحت مرشّح تحدٍ ولكن "تحدي على مين؟"، لذا ندعو للوصول الى مرشّح توافقي وعدم تضييع الوقت بطرح مرشح لا يمكنه الوصول الى سدة الرئاسة".واضاف "ترشيح النائب ميشال معوّض يمثل "تحدياً" وهذا الأمر لن يؤدّي إلى إنتاج رئيس جديد".واعتبر ان "التيار الوطني الحر حليفنا ونحن متواجدون في المجلس وقرارنا صدر وسنطبقه في الجلسة وندعو إلى التوافق والتحاور على إسم نتفق عليه جميعًا".