أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 07:53
13/10/2022 07:53:02
حريق كبير على طريق المتن السريع (فيديو)
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
اندلع حريق كبير على طريق المتن السريع إلى جانب "رامكو" بسبب انزلاق صهريج مازوت وتسرب المادة منه، ما أدى إلى توسيع رقعة الحريق.
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