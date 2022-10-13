أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 07:53
Back

حريق كبير على طريق المتن السريع (فيديو)

ماذا في التفاصيل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتن السريع, حريق,صهريج مازوت,ماذا في التفاصيل؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
اندلع حريق كبير على طريق المتن السريع إلى جانب "رامكو" بسبب انزلاق صهريج مازوت وتسرب المادة منه، ما أدى إلى توسيع رقعة الحريق.
 
 

الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً