حريق كبير على طريق المتن السريع (فيديو)

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

اندلع حريق كبير على طريق المتن السريع إلى جانب "رامكو" بسبب انزلاق صهريج مازوت وتسرب المادة منه، ما أدى إلى توسيع رقعة الحريق.