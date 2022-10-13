مصادر وزارة الصحة للـLBCI: تسجيل ٣ حالات كوليرا جديدة... وأول حالة وفاة لطفل

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في ملف الكوليرا، أعلنت مصادر وزارة الصحة للـLBCI عن تسجيل ٣ حالات كوليرا جديدة ليصبح عدد الاصابات التراكمي ٢٩.ولابد من الاشارة الى ان أول حالة وفاة سُجلت يوم الاربعاء تعود لطفل لا يتعدى عمره الاشهر القليلة، كان يعاني من الجفاف جراء الاسهال المائي الحاد ما تسبب بوفاته.وفي السياق عقد إجتماع لخلية الازمة في وزارة الصحة بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات دولية.وقد تم التأكيد على ضمان عمل محطة تكرير الصرف الصحي في طرابلس التي كانت متوقفة عن العمل بسبب عدم توفر المازوت لتشغيلها، كما عيّنت وزارة الصحة ١٢ مستشفى حكومياً لاستقبال مرضى الكوليرا.كذلك بحث الاجتماع في سبل تأمين اللقحات لعدد من الفئات اهمها السجناء. وأعلنت اليونيسف عن بدئها توزيع الكلور والامصال على مخيمات النازحين السوريين.