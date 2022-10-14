انطلاق الدورة الثامنة من أكاديمية بشير الجميل

انطلقت الدورة الثامنة من أكاديمية بشير الجميل مساء الخميس 13 تشرين الأول 2022. وقد تسجل في هذه الدورة 150 مشاركا جديدا ، من لبنان والخارج ومن مختلف الأعمار والإختصاصات والطوائف. وستكون كل حلقات هذه الدورة عن بعد.

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هذه الدورة مؤلفة من 12 جلسة، يتحدث فيها رفاق بشير عنه وعن عمل الفريق في المراحل المفصلية وكيف تحققت الإنتصارات العسكرية والسياسية. تنطلق الدورة مع رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي بشرح عن شخصية بشير القيادية وزياراته للولايات المتحدة. ويختتمها عن الهيئات الشعبية ومقاربة وحوار عن الوضع الحالي.أما موضوع بشير والإقتصاد فيحاضر فيها الأستاذ روي بدارو. وخصص فصل لتاريخ المقاومة اللبنانية وتاريخ لبنان المعاصر مع الأستاذ عماد مراد. أما الأستاذ فؤاد أبو ناضر فيحاضر عن تطور القوى العسكرية، والأستاذ نعوم فرح عن العلاقات الخارجية في عهد بشير، ويحل الأستاذ أنطوان نجم محاضراً متناولاً موضوع الأزمات اللبنانية عبر التاريخ والعبرة منها، فيما يحاضر الأستاذ سجعان قزي عن بشير والإعلام.

إستهل الجلسة الأولى لهذه الدورة، رئيس الأكاديمية المهندس الفراد الماضي، شارحاً عن الأكاديمية، وعن أهمية هذه الدورات، كما إستمع لعدد من الطلاب ولإقتراحاتهم المتعلقة بكيفية مساهمتهم بنشر هذا النهج على اوسع نطاق . وكان إجماع على أن بشير لم يزل في الذاكرة اللبنانية قصة نضال وتاريخ ونموذج عن القيادي الوطني الذي لا يتكرر ورمز الثورة الحقيقية، وضرورة تنشئة الأجيال الصاعدة على هذا المسار كما والحاجة الماسة خاصة للمغتربين للتعرف أكثر والتعمق في ما تقدمه الأكاديمية وأهميتها، خاصة في ظل كل هذه الأزمات الوجودية التي يتخبط بها لبنان.

وبعدها تحدث عن أهداف الأكاديمية، التي أبرزها تعليم فكر بشير وحياته ومسيرته، وتخريج قادة فاعلين وقادرين على التغيير في مجتمعهم أينما كانوا، وخلق جيل مقاوم، بالإضافة إلى ضرورة الحوار والأخلاق التي ميزت بشير والتي تشكل القاعدة الأساس للتعامل بهدف بناء مجتمع ووطن. كذلك فصّل الصفات التي ميزت بشير، والشخصية التي تفرّد بها. وتستكمل الأكاديمية دورتها الثامنة مساء كل ثلاثاء وخميس عن المواضيع المشار إليها أعلاه.