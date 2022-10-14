كولونا: من الضروري تجنب أي شغور في السلطة

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شددت وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على ضرورة اتمام الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في موعدها، وعلى وجوب استكمال الاصلاحات الضرورية للانتقال الى التوقيع النهائي لاتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي. وأكدت ان رسالتها اليوم بسيطة وهي على لبنان احترام الاستحقاق الدستوري وعلى المسؤولين ان يكونوا على قدر مسؤولياتهم الدستورية ولبنان لم يعد بإمكانه تحمّل أزمته.وقالت: "البلد في وضع صعب للغاية وعامل الوقت مهم جدا والان يجب توقيع اتفاق الترسيم، ويجب الانتهاء من كل الخطوات المتعلقة باتفاق الترسيم وبعدها الشركات المختلفة تستطيع ان تبدأ عملها".واضافت: "فرنسا تدعم الشعب اللبناني واصدقاء لبنان سيساعدوه طالما سيساعد نفسه".واشارت الى أنه سيكون أمرا خطيرا أن يواجه اللبنانيون أزمة اقتصادية أخرى ومن الضروري تجنب أي شغور في السلطة.