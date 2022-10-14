بري يستقبل كولونا وشخصيات أخرى

الإعلان

سفيرة كندا



مولوي



شكر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الدور الذي لعبته فرنسا وتلعبه لمساعدة لبنان على تجاوز ازماته لا سيما منذ زيارة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الأولى للبنان والدور الذي لعبته أيضا خاصة بما يتعلق بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية وتلبية شركة "توتال" لمطالب لبنان في البدء بأعمال الحفر والتنقيب في أسرع وقت ممكن.وأفاد المكتب الاعلامي في الرئاسة الثانية، أن الزيارة كانت مناسبة أيضا للبحث في أمور تتعلق بالانتخابات الرئاسية والوضع الحكومي والواقع الاقتصادي وما قام ويقوم به المجلس النيابي من إنجاز للقوانين والتشريعات التي تندرج في سياق القيام بالاصلاحات المطلوبة إصلاحيا ومن قبل صندوق النقد الدولي.وكان بري قد استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كولونا والوفد المرافق، في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو.واستقبل بري أيضًا سفيرة كندا ستيفاني ماكولم في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان. وتم في خلال الزيارة عرض الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.في جهة أخرى، استقبل بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي وبحثا في الاوضاع العامة في البلاد سيما منها الامنية.وبحث الرئيس بري، ايضا الوضع الأمني مع مدير المخابرات في الجيش العميد انطوان قهوجي.