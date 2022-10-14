14 تشرين الأول 2022 - 10:48 14/10/2022 10:48:35

الأرشمندريت رومانوس الحناة أسقفا ووكيلا بطريركيا

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LBCI News Lebanon

انتخب المجمع الأنطاكي المقدس المنعقد في البلمند ظهر اليوم، الأرشمندريت رومانوس الحناة رئيس دير سيدة البلمند أسقفا ووكيلا بطريركيا بلقب أسقف سلوقية.