أخبار لبنان
14 تشرين الأول 2022 - 10:48
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الأرشمندريت رومانوس الحناة أسقفا ووكيلا بطريركيا

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الأرشمندريت رومانوس الحناة أسقفا ووكيلا بطريركيا
Lebanon News
انتخب المجمع الأنطاكي المقدس المنعقد في البلمند ظهر اليوم، الأرشمندريت رومانوس الحناة رئيس دير سيدة البلمند أسقفا ووكيلا بطريركيا بلقب أسقف سلوقية.
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