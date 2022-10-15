أخبار لبنان
15 تشرين الأول 2022 - 13:43
15/10/2022 13:43:06
رعد: لتشكيل حكومة كاملة المواصفات
رعد: لتشكيل حكومة كاملة المواصفات
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LBCI News Lebanon
دعا النائب محمد رعد الى تشكيل حكومة كاملة المواصفات تستطيع أن تأخذ القرارات وأن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع.
واعتبر ان البلد معرض للاهتزاز ما دامت الحكومة لم تشكل.
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