قبلان: الترسيم أكبر إنتصار بلا حرب

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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح أن "الترسيم أكبر إنتصار بلا حرب، وهو نتيجة قوة وطنية كبيرة وعلى رأسها التهديد غير المسبوق للمقاومة بنسف كل منصات النفط والغاز للإسرائيلي إن تجاوز حقوق لبنان، وكفانا مزايدات وأكاذيب فارغة."واعتبر أنه "عار أن نقول بالعربية ما تريده تل أبيب بالعبرية، واليوم تل أبيب إختصرت ما حصل بقولها: تل أبيب تعيش مأساة التحولات الكبيرة، وإسرائيل تشتري الأمن بالمال، والتهديد بالإذعان، وما حصل نتيجة لقوة لبنان ومقاومته".وقال: "للتاريخ أقول: لبنان البلد الوحيد الذي هزم إسرائيل، وهو البلد الوحيد الذي أذعنت له تل أبيب وأقرت بحقوقه النفطية، أعني لبنان المقاومة لا لبنان 17 أيار، والبلد شراكة ومصالح وطنية، وكسر هيمنة تل أبيب بالمفاوضات غير المباشرة أكبر إنتصار، والتطبيع الوحيد تم زمن 17 أيار، وزمن 17 أيار انتهى، ولبنان النفطي تاريخ جديد وفصل جديد بميزان المنطقة، ومن يعيش عقدة الهزائم لا يعرف طعم الإنتصارات".