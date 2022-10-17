سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي..

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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السراي الحكومي اليوم، حيث التقى سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين الذي قال: "هذا اللقاء هو من ضمن اللقاءات الدورية مع المسؤولين اللبنانيين، وكان نقاش حول تطوير العلاقات بين المغرب ولبنان في مختلف الميادين، ولمست من دولة الرئيس إرادة قوية للدفع بهذه العلاقات التي تستند الى علاقة تاريخية بين البلدين على مدى عشرات السنين في مختلف الميادين".واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار ،وتم البحث في الأوضاع العامة، وشؤون الوزارة.كما استقبل ميقاتي النائب ايلي خوري الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا في الشؤون الإنمائية والحياتية لمدينة طرابلس التي تعاني من مشاكل عديدة ومنها أزمة المياه التي انقطعت لشهور عديدة عن مناطق مختلفة فيها. وأردت، وبشكل استباقي، أن أبحث مع دولة الرئيس في هذا الموضوع والإجراءات الممكن اتخاذها بشكل جذري حتى لا يتكرر انقطاع المياه اضافة الى مسألة تصريف مياه الشتاء ونحن على أبوابه، فضلا عن موضوعي المكب والمسلخ".واستقبل الرئيس ميقاتي النائب وليد البعريني، ثم النائبة السابقة بهية الحريري.كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام للامم العام اللواء عباس ابراهيم.