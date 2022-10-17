أخبار لبنان
17 تشرين الأول 2022 - 11:57
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أرسلان إلتقى اللواء عباس ابراهيم في خلدة

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أرسلان إلتقى اللواء عباس ابراهيم في خلدة
Lebanon News
أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن رئيس الحزب طلال أرسلان إلتقى بعد ظهر اليوم في دارته في خلدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة محليًا وإقليميًا.
 
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