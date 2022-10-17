أرسلان إلتقى اللواء عباس ابراهيم في خلدة

أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان أن رئيس الحزب طلال أرسلان إلتقى بعد ظهر اليوم في دارته في خلدة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وجرى خلال اللقاء عرض للمستجدات الراهنة محليًا وإقليميًا.