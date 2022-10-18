أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 07:32
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بحث في ملف الموقوفين في ملف تفجير المرفأ

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Lebanon News
بحث المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ مارون الخولي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر العدل  ملف الموقوفين الـسبعة عشر في ملف انفجار المرفأ ، معتبرا ً أنّ من الظلم بقاءهم لسنتين وشهرين في توقيف ٍ احتياطي.
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