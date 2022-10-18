أخبار لبنان 18 تشرين الأول 2022 - 07:32 18/10/2022 07:32:11 بحث في ملف الموقوفين في ملف تفجير المرفأ

بحث في ملف الموقوفين في ملف تفجير المرفأ

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LBCI News Lebanon

بحث المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ مارون الخولي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر العدل ملف الموقوفين الـسبعة عشر في ملف انفجار المرفأ ، معتبرا ً أنّ من الظلم بقاءهم لسنتين وشهرين في توقيف ٍ احتياطي. الإعلان

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