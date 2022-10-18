بري: "ما حدا بيمون عليي الا الله"

الإعلان

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبيل البدء في عملية الإقتراع لعضوية لجنة الادارة والعدل، وبعد ترشح النائبة حليمة القعقور ومطالبة النواب التغييريين عبر النائب ملحم خلف بالذهاب نحو التوافق، أنه "كما هو معلوم أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان ومنذ أيام عدة يعمل من أجل الوصول الى توافق يقضي بتمثيل الكتل كافة غير الممثلة في اللجان وخصوصا من النواب التغييريين". وقال بري: "مساء أمس، أبلغت بفشل هذه المساعي وأن الأمر "مش ماشي" والدليل ما حدث من ترشيحات".وأضاف الرئيس بري: "حتى أن المسعى كان يقضي، بأن يحل أحد النواب التغييرين مكان نائب آخر حتى لو كان من كتلتي وحتى ولو كان كافة النواب المستبدلين من كتلتي. أنا اتعهد بذلك".وتابع: "والآن النائب ميشال معوض تكلم معي ومعكم في نفس المسعى. أنا ما زلت مستعدا لذلك. وعلى سبيل المثال، أن نستبدل أحد أعضاء كتلتي في لجنة الادارة والعدل بزميل آخر من نواب التغيير كالنقيب ملحم خلف، هذا الكلام قلته وتعهدت به على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الإتفاق وذهبتم الى الانتخابات".وردا على سؤال من أحد النواب حول ما اذا كان هناك من "مونة عليه" في هذا المجال، أجاب رئيس المجلس: "ما حدا بيمون عليي الا الله".