ضو: مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة

الإعلان

غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر": "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس، ترشحنا وتحدينا، ‏عارضنا طريقة توزيع اللجان، إتفقنا على الترشح ككتلة وأوصلنا رسالتنا ‏وصوت كل أعضاء التكتل لبعضهم، ‏رشحت المنظومة شخصًا إضافيًا عمدًا ضد الزميل ابراهيم منيمنة ‏وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سوية المتابعة بدل الإنسحاب".وقال في تغريدة ثانية: "من ثلاث سنوات بـ18 تشرين 2019، كنا خارج أسوار المجلس نتظاهر مطالبين بدخول المجلس ‏اليوم، نحن داخل المجلس ونترشح على صميم هيئة مكتب المجلس".وختم: "‏مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة".