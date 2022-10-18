ضو: مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة

غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر": "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس، ترشحنا وتحدينا، عارضنا طريقة توزيع اللجان، إتفقنا على الترشح ككتلة وأوصلنا رسالتنا وصوت كل أعضاء التكتل لبعضهم، رشحت المنظومة شخصًا إضافيًا عمدًا ضد الزميل ابراهيم منيمنة وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سوية المتابعة بدل الإنسحاب".
وقال في تغريدة ثانية: "من ثلاث سنوات بـ18 تشرين 2019، كنا خارج أسوار المجلس نتظاهر مطالبين بدخول المجلس اليوم، نحن داخل المجلس ونترشح على صميم هيئة مكتب المجلس".
وختم: "مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة".