أخبار لبنان
18 تشرين الأول 2022 - 10:59
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ضو: مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة

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ضو: مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة
Lebanon News
غرد النائب مارك ضو عبر "تويتر": "لم يريدوا مشاركتنا في هيئة المجلس، ترشحنا وتحدينا، ‏عارضنا طريقة توزيع اللجان، إتفقنا على الترشح ككتلة وأوصلنا رسالتنا ‏وصوت كل أعضاء التكتل لبعضهم، ‏رشحت المنظومة شخصًا إضافيًا عمدًا ضد الزميل ابراهيم منيمنة ‏وأبلغونا أنهم سيقومون بذلك قبل التصويت وقررنا سوية المتابعة بدل الإنسحاب". 
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وقال في تغريدة ثانية: "من ثلاث سنوات بـ18 تشرين 2019، كنا خارج أسوار المجلس نتظاهر مطالبين بدخول المجلس ‏اليوم، نحن داخل المجلس ونترشح على صميم هيئة مكتب المجلس".
 
وختم: "‏مشروع التغيير يبنى خطوة خطوة".
 
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