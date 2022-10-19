أخبار لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 03:59
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توقيف شخصين على متن "فان" وضبط دراجة مسروقة (بالصورة)

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توقيف شخصين على متن &quot;فان&quot; وضبط دراجة مسروقة (بالصورة)
Lebanon News
اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصين على متن "فان" لنقل الركّاب متّجهًا من بيروت نحو البقاع، وعلى متنه درّاجة آليّة نوع "vespa"، مخبّأة في خلفية الفان ويدعيان:

-ع. خ. (مواليد عام 1989، لبناني) سائق الفان

- ع. ع. (من مواليد عام 2003، سوري)

من خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سرقها الأخير بالتاريخ ذاته من محلّة "الزيتونة باي" حوالي الساعة 19:30.
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تُرِكَ السائق لقاء سند إقامة، وأودع (ع. ع.) مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وتمّ تسليم الدرّاجة إلى مالكها بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
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