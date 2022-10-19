أخبار لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 04:20
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رامي فنج للـLBCI: لا أعتقد أن تكتل التغييريين انتهى

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رامي فنج للـLBCI: لا أعتقد أن تكتل التغييريين انتهى
Lebanon News
أكد النائب رامي فنج أنه سوف يكون هناك نقلة نوعية لتكتل النواب التغييريين بعد جلسة أمس، وقال: "لا أعتقد أن تكتل التغييريين انتهى وإعادة تموضعنا في منهجية جديدة سوف يكون إيجابيًا للجميع".

وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، الى أنه كانت لديه بعض الاعتراضات بشأن الموضوع الرئاسي، معتبرًا أن العمل السياسي يختلف عن النظريات الموجودة في الكتب. 
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وقال: "هناك واقع جديد في لبنان يجب ان يخرجنا من منهجية سياسية تقليدية ولا زالوا يتبعونها لإنتخاب رئيس للجمهورية".

مشددًا على أن مبادرتهم الرئاسية لم تنته لكن هناك صعاب، قائلأً: "لا زلنا في تواصل مستمر، النواب الـ 13 كاملين".

وتمنى ان يتم التوافق على إسم في جلسة الخميس ويتم الوصول الى مرحلة اختيار الرئيس الحل الذي يقبله جميع الاطراف السياسية. 
 
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