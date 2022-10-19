أخبار لبنان
19 تشرين الأول 2022 - 10:28
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تكتل لبنان القوي يزور الكتائب...درغام: سنواصل الحوار

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Lebanon News
استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وفدًا من تكتل لبنان القوي.

وتحدث النائب أسعد درغام باسم الوفد قائلا: "لقد كان اللقاء وديًا، بحثنا في خلاله مختلف المواضيع واتفقنا على مواصلة الحوار، لأن الظرف الاستثنائي الذي يمر به البلد يفرض علينا جميعًا الجلوس سويًا والحوار حتى ولو كان هناك اختلاف في وجهات النظر".
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أضاف درغام: "الوضع القائم في البلد والشغور الرئاسي الذي قد نصل إليه فرضا علينا هذا اللقاء وهذه المشاورات، مشددًا على أننا سنتابع عقد مثل هذه اللقاءات والحوار للوصول إلى قواسم مشتركة يتفق عليها الفريقان ومن ثم اللبنانيون كافة".
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